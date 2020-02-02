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البورصة تواصل التراجع بالمنتصف .. والأجانب يقتنصون فرصة شراء الأسهم الرابحة

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:04 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البوصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات صعودها بمنتصف تعاملات اليوم الأحد ، الذى جاء بقيم تداول مرتفعة نسبيا  علي المؤشر الأوزان الجديد  "EGX70 EWI "وإتجهت تعاملات الأجانب للشراء في محاولة  لإقتناص الفرصة علي الاسهم القوية ذات الانباء الايجابية ، بينما إتجهت تعاملات المستثمرين المصريين و العرب  ناحية البيع تخوفاً من تراجع الأسواق بسبب مرض "كورونا " ، مع استمرار ارتفاع المصرية للاتصالات بالحدود القصوى  .


مؤشرات البورصة المصرية 

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  " EGX30  " بنسبة 0.08% ليصل عند مستوي 13908.4 نقطة ، و تراجع المؤشر   "EGX70 EWI " متساوي الأوزان الجديد ، بنسبة 0.27% عند مستوي 1274 نقطة ، وهبط مؤشر " EGX100 " الأوسع نطاقا بنسبة 0.32% ليصل عند مستوي 1390.5 نقطة .

تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية 

ووفقًا لبيانات المستثمرين بموقع البورصة المصرية ، فقد سجل المصريون  والعرب صافي بيع بقيمة 13.2 مليون جنيه، و55.9 مليون جنيه علي التالي ، و فيما سجل الأجانب صافي شراء بحوالي 69.1 مليون جنيه .

واتجهت تعاملات الأفراد المصريين إلى البيع بنحو 48.5 مليون جنيه، والعرب إلى البيع بنحو17.7 مليون جنيه، وكذلك الأفراد الأجانب بقيمة 564.9 ألف جنيه.

أما في المؤسسات، فاتجهت المؤسسات المصرية للشراء بصافي 35.3 مليون جنيه، وسجلت العربية صافي بيع بقيمة 38.3 مليون جنيه، والأجنبية صافي شراء  بقيمة 69.7 مليون جنيه.
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