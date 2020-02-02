البورصة تواصل التراجع بالمنتصف .. والأجانب يقتنصون فرصة شراء الأسهم الرابحة

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات صعودها بمنتصف تعاملات اليوم الأحد ، الذى جاء بقيم تداول مرتفعة نسبيا علي المؤشر الأوزان الجديد "EGX70 EWI "وإتجهت تعاملات الأجانب للشراء في محاولة لإقتناص الفرصة علي الاسهم القوية ذات الانباء الايجابية ، بينما إتجهت تعاملات المستثمرين المصريين و العرب ناحية البيع تخوفاً من تراجع الأسواق بسبب مرض "كورونا " ، مع استمرار ارتفاع المصرية للاتصالات بالحدود القصوى .

مؤشرات البورصة المصرية

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية " EGX30 " بنسبة 0.08% ليصل عند مستوي 13908.4 نقطة ، و تراجع المؤشر "EGX70 EWI " متساوي الأوزان الجديد ، بنسبة 0.27% عند مستوي 1274 نقطة ، وهبط مؤشر " EGX100 " الأوسع نطاقا بنسبة 0.32% ليصل عند مستوي 1390.5 نقطة .

تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية

ووفقًا لبيانات المستثمرين بموقع البورصة المصرية ، فقد سجل المصريون والعرب صافي بيع بقيمة 13.2 مليون جنيه، و55.9 مليون جنيه علي التالي ، و فيما سجل الأجانب صافي شراء بحوالي 69.1 مليون جنيه .





واتجهت تعاملات الأفراد المصريين إلى البيع بنحو 48.5 مليون جنيه، والعرب إلى البيع بنحو17.7 مليون جنيه، وكذلك الأفراد الأجانب بقيمة 564.9 ألف جنيه.



