أسعار الدواجن اليوم الأحد 2-2-2020 في السوق المحلي





عاودت أسعار الدواجن تراجعها اليوم الأحد 2-2-2020 في الأسواق المحلية وذلك بعدما شهدت حالة من الارتفاع خلال اليومين الماضيين وصل فيها سعر كيلو اللحم الأبيض إلى نحو، وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار الدواجن اليوم الأحد في السوق المحلى وجاءت على النحو التالي:





أسعار الدواجن اليوم الأحد 2-2-2020





سعر كيلو اللحم الأبيض يتراوح من 24 إلى 27 جنيه.

سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح من 30 إلى 35 جنيه

سعر كيلو لحم الأمهات يتراوح من 30 إلى 35 جنيه.

سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 38 إلى 40 جنيه.

سعر كيلو لحم البط المسكوفي يتراوح من 45 إلى 50 جنيه.

سعر كيلو اللحم للبط المولار يتراوح من 40 إلى 45 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 40 إلى 45 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح من 40 إلى 46 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح من 40 إلى 47 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح من 6 إلى7 جنيه.

كيلو الاوراك 31 جنيها.

كيلو البانية 68 جنيها.

كيلو الكبد والقوانص 35 جنيها.

كيلو الأجنحة 17 جنيها للكيلو.



