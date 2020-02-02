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نتائج متميزة لمركز شباب الجزيرة في بطولة الجمهورية للجمباز

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:15 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حصد مركز شباب الجزيرة علي 23 ميدالية متنوعة، ضمن منافسات بطولة الجمهورية للجمباز فني آنسات تحت 9 سنوات، والتي أقيمت بصالة نادي المقاولون العرب.

وفازت لاعبات مركز شباب الجزيرة على 9ميداليات ذهبية، و 5 ميداليات فضية، و 9 ميداليات برونزية، وسط منافسة شرسة من الأندية المشاركة في البطولة.

ومن جانبة أكد الدكتور محمد عبد العزيز رئيس جهاز جمباز مركز شباب الجزيرة، أن المشاركة في بطولات الجمهورية للجمباز الفني تزيد من خبرات اللاعبات، وتجهزن بأن يكونوا نواة لعناصر المنتخب، خاصة مع توسيع قاعدة المشاركة، متوقعا أن يخرج من بينهم عدد من اللاعبات المتميزات على مستوى اللعبة محليا كخطوة أولى.
وأضاف أن فريق جمباز مركز شباب الجزيرة يضم العديد من العناصر التي تمتلك مهارات متعددة، وهو ما تأكد من خلال حصدهن المراكز الأولى في البطولات، التي يخوضها الفريق للموسم الثالث على التوالي على صعيد بطولات الجمهورية.

من جانبه أكد حسن رزق مدرب فريق آنسات الجزيرة للجمباز مواليد 2011 أن اللاعبات  بذلن مجهود كبير وتركيز عالي خاصة أن  مراحلها أصعب من النسخة السابقة من بطولة الجمهورية مع دخول أكثر من حركة في المنافسات.

وضمت عناصر فريق مركز شباب الجزيرة العديد من اللاعبات أبرزهن هاله مصطفى على، امنه ايهاب الطوخي
، عاليه أحمد، رودينا سعد، هنا على اسماعيل، ريتاج اسامه، كنزىً ايهاب، سما عصام، خديجه محمد لطفى
نور كريم و جود احمد ورتيل أكرم، بقيادة فنية ضمت كابتن حسن رزق، والدكتورة فاطمة طه وأحمد راشد وإسلام مجدي.

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