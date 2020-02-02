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إيفا مينديس عن من يصفونها بأنها تشيخ: أشعر بالإمتنان

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:14 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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صارت إيڤا مينديس ملكة الثرثرة الراقية، فلا تخاف أن تدافع عن نفسها عندما تُنتقد!

نشرت الممثلة ومصممة الأزياء إيڤا مينديس، على موقع إنستجرام مقطع فيديو لنفسها في اجتماع للتصميم، كتبت فيه: "مرسلة إليكم جميعا بعض الحب الإضافي الآن ودائما. أشكركم على إرسال الكثير من الإيجابية والحب لي دائما من خلال تعليقاتكم. لقد قرأتُ أغلبهم عندما أستطيعُ ذلك وهذا يُسعدني كثيرا أن هناك الكثير من الحب حولي أنا أعيد كل شيء كما كان عشرة أضعاف".

علَّق أحد المتابعين في قسم التعليقات: "إنها تشيخ".

فردت إيڤا قائلة: "نعم أنت محق، حمدا لله أنني أصبحت عجوزا، هذا يعني أنني مازلت هنا سأبلغ 46 عامًا قريبًا وأشكر كلّ يومٍ أشيخ فيه. هل كان من المفترض تعليقك أن يجعلني أشعر بالسوء؟ لم ينفع، فهذا يشعرني بالإمتنان لذا شكرا لتذكيرك بأنني مازلت هنا".

كتب متابع آخر لاحقا: "ربما لم يقصد بأنك تشيخين، بل يقصد شئ آخر، أضمن أنها أخطأت لأن لا شيء يبدو قديما لا يهمّني الأمر، لكن يحطم قلبي أن يرسل أحدهم مثل هذه الأفكار السلبية لأي أحد. يبدو جميلا ولطيفا أيضا".

فقامت إيڤا بالرد وقالت: "شكرا لحبكم، لكنّ ذلك لم يزعجني حقا، بل أحزنني أن تظن أن التقدم في العمر أمر سيء، إن التقدم في العمر هو الهدف! أليس كذلك؟ لا أطيق صبرا حتى أشيخ هذه هي الخطة! الآن هل سأحاول أن أعتني بنفسي أكثر؟ بالتأكيد نعم، شكرا لك مرة أخرى على كلماتك اللطيفة".

وقالت معجبة أخرى لإيڤا انها لا تزال تبدو في الـ ٣٠ من عمرها، ووصفتها بأنها تبدو كأجود أنواع النبيذ".

فشكرتها إيڤا، وأوضحت أنها ترى أن التقدم في العمر شئ جيد: "أنا أعتني بنفسي بقدر ما أستطيع لكن الحمد لله أنني أشيخ أتمنى أن أصبح عجوزا جدا هذا هو هدفك".

في الشهر الماضي، تعرضت إيڤا التي بلغت 46 عاما، للانتقاد بسبب نشر صورتها وهي ترتدي قميصا مطبوعا بنمر من مجموعة ملابسها الجديدة

علَّق متابع على صورتها وقال: "لا نحب هذه التصميمات، بل تحتاج إلى مصمِّم أفضل لكي تتأقلم مع هذه التصميمات القبيحة".

فردت إيڤا بلطف كالعادة وقالت: "أنا آسفة جدا لأنك لا تحب هذه. إنها قطعتي المفضلة من مجموعتي الجديدة لكن أنا متأكد أن هناك أشياء أخرى قد تعجبك".
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