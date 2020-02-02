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طالبة مصرية بالصين ترفض العودة: "مش هينفع أرجع دلوقتي"

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:11 م
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أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
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قالت بسمة مصطفى، طالبة مصرية مقيمة في الصين ترفض العودة لمصر، إن عائلتها يحثوها على العودة لمصر، معقبة: "الوضع مش زي ما الإعلام بيصوره، وحالات الإصابة حتى الآن ببكين 191 إصابة فقط، و9 حالات تم شفاءهم، وحالة وفاة واحدة"، معقبة: "بابا بيكلمني 5 مرات في اليوم، بس فعلا مش هينفع أرجع دلوقتي".

وأضافت بسمة مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "العربية"، أنهم ملتزمين الجلوس في أماكنهم في الجامعات ومكان الإقامة، والسلطات الصينية مشددة الإجراءات، منوهة بأن هناك قرارا من الحكومة الصينية إلزام النازحين من بكين والمدن الأخرى والشركات التي يعملوا بها حال مغادرتهم مكان وعودتهم إليه أن يلتزمون الحجر الصحي في المنزل لمدة 14 يوم.

وتابعت طالبة مصرية مقيمة في الصين ترفض العودة لمصر، أن وهان بؤرة انتشار الفيروس، والحكومة الصينية قررت إغلاق المدينة بالكامل، وهذا ساهم في عدم انتشار الفيروس، ولكن بسبب إجازة فترة عيد الربيع ومغادرة الصينيين لأماكن عملهم، ستصبح هذه الفترة عصيبة بسبب توافد الصينيين بشكل ملحوظ لأماكن عملهم، وهذا سيكون سبب في انتشار الفيروس.

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