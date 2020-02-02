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تأكيداً لـ"الفجر الفني" الهضبة يحتفل مع جمهوره بالألبوم الجديد يوم 28 فبراير

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:41 م
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بوابة الفجر
نور طلعت
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تأكيدًا لـ"الفجر الفني" الهضبة يحتفل مع جمهوره بالألبوم الجديد يوم 28 فبراير.

يستعد "الهضبة" عمرو دياب، لإحياء حفل الألبوم يوم الجمعة الموافق 28 من فبراير المقبل، بقاعة المنارة في التجمع الخامس وذلك بعد عدة تأجيلات من قبل دياب، وقد نشر"الفجر الفني" خلال الأيام الماضية خبر بكافة تفاصي الألبوم..

ويُعد الحفل على هامش الاحتفالات بإطلاق ألبوم الهضبة الجديد وبرعاية إحدى شركات المحمول، وهو من تنظيم The HedgeHog Evnts".

حيث من المقرر أن يتم طرح ألبوم "سهران" يوم 12 فبراير حيث تم الحصول على جميع الموافقات الأمنية للحفل، ومن المفترض أن يتم عمرو دياب، الإعلان الرسمي للحفل خلال الأيام القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن عمرو دياب، يستعد لإحياء حفل غنائي بجدة "سماء الغربية" بالسعودية يوم الجمعة 7 فبراير".
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الكلمات المفتاحية

عمرو دياب

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