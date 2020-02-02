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تعليق مؤثر من والدة مريم حسين بعد حبس ابنتها

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:08 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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نشر رواد مواقع التواصل تعليقًا مؤثرًا لوالدة الفنانة مريم حسين بعد تنفيذ حكم حبس نجلتها لمدة شهر، وذلك بسبب القضية التي جمعتها بالإعلامي صالح الجسمي.

حيث كتبت والدتها تعليقًا على حساب نجلتها مريم حسين عبر سناب شات قالت فيه : "الله ينصرك يا قرة قلبي الله ينصرك على الشامتين، الله المستعان الحمد الله ربي ما يسد باب تيفتح بيبان الله ينصر بنتي على كل من ظلم بنتي، غدي يبان الحق بإذن الله اللهم لك الحمد".

كما وجهت والدتها رسالة إلى كل الشامتين في حبس ابنتها قالت فيها : "الي جالس يشمت في بنتي أقول ليه احنا مؤمنين وراضين بحكم الله، ارتاحو الأمور طيبة والحمد الله الحمد الله، أنا أم مريم أقول ليكم يا جالسين تشمتون والله احنا مؤمنين وراضين لاكن أقول وارجع أقول بنتي مظلووووووومة".

وبدأت الأزمة بين مريم حسين والأعلامي صالح الجسمي، عندما تم تسريب بعض الصور التي تم التقاطها للفنانة المغربية مريم حسين أثناء سهرتها ورقصها مع مغني راب، ثم نشرها الأعلامي صالح حسين ووصف تلك الصور "بالأباحية"، ثم تطور الأمر بينهما وسط أتهامات وسب، وليقاضيها بعدها اعتبارًا منه أن الفيديو إباحيًا ولا يناسب عادات وتقاليد المجتمع العربي، ولاسيما أنها تتواجدها في الإمارات.

و بعد ذلك صدر حكم من محكمة جنح دبي بإبعادها عن الأمارات وتخفيف حكم حبسها من ثلاثة أشهر إلي شهر، وذلك بتهمة هتك العرض والسب والقذف، وبراءة الإعلامي صالح الجسمي شقيق الفنان حسين الجسمي من التهم المنسوبة إليه.
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