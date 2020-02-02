توخيل يصدم مبابي ونيمار

يحتفل النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان بعيد ميلاده الـ28 في أحد ملاهي باريس، اليوم الأحد، ووجه الدعوة لجميع نجوم الفريق الفرنسي.





واعتبر توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، أن اتجاه اللاعب البرازيلي لهذا الاحتفال بمثابة "تشتيت لانتباه" الفريق الباريسي قبل يومين من مواجهة نانت، الثلاثاء المقبل، بالدوري الفرنسي.





وقالت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية، إن الاحتفال الذي دعي إليه لاعبو الفريق وعدد من موظفي ومسؤولي النادي، سيتم في أحد الملاهي غرب العاصمة الفرنسية.





وسيكمل نيمار عامه 28 الأربعاء المقبل، ويعتاد اللاعب البرازيلي على الاحتفال بذكرى ميلاده في أجواء صاخبة.





ونقلت "ليكيب" عن المدرب الألماني توخيل قوله "استبدال كيليان أو عيد ميلاد نيمار يمثل تشتيتا للانتباه وهو يوحي بأننا غير جادين".





وعبر المهاجم الفرنسي كيليان مبابي عن غضبه وشعوره بالإحباط بعد استبداله في الدقيقة 70 من المباراة التي فاز فيها فريق العاصمة على مونبلييه (5-0).





وأضاف توخيل عن عيد ميلاد نيمار "هذا يعطي الانطباع بأننا غير مركزين وغير محترفين بنسبة 100 في المئة".





وأردف المدرب الألماني "لكن الأمور ليست بيضاء أو سوداء فقط وهي تكتسب أهمية عندما نتحدث عنها كثيرا".





يذكر أن توخيل من أكبر الداعمين للثنائي مبابي ونيمار، ودائمًا من يدافع عن اللاعبين أمام وسائل الإعلام ويحاول تحسين الصورة عنهما بشكل دائم.



