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اتفاقية تعاون بين " عربية السيدات" بالشارقة و اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:07 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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وقعت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2020، ظهر أمس السبت اتفاقية تعاون مشترك جمعتها مع اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، نصت على منح اللجنة المنظمة العليا للحدث جميع حقوق بيع الرعاية والإعلان والتسويق والنقل التلفزيوني للنسخة الخامسة من الدورة.
 
وشهد توقيع الاتفاقية صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبد العزيز، رئيس المجلس الرياضي العربي، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، والشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، وسعادة الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة للدورة.
 
وحضر التوقيع كل من سعادة ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، رئيس لجنتها التنفيذية ومدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وسعادة عيسى هلال الحزامي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي وسعادة سعود بن عبدالعزيز، الأمين العام اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية وعدد من رؤساء وأعضاء اللجان والاتحادات العربية.
 
وخلال الحفل الذي عقد بمقر مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أكد صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبد العزيز أن دولة الإمارات قطعت شوطاً طويلاً في مجال رعاية ودعم المرأة خاصة إمارة الشارقة التي تسير وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ما جعل منها حاضنة مهمة لأبرز الأحداث الرياضية التي تسهم في الارتقاء برياضة المرأة.
 
وقال رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية: "يحسب لإمارة الشارقة استضافتها لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وفتح أبوابها للأشقاء العرب للتنافس الحرّ والشريف، ونحن في الاتحاد نعتبر أنفسنا من أهل هذه الدورة، وأثمّن جميع الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بمكانة هذا الحدث الذي يشهد هذا العام مشاركة كبيرة وملحوظة مقارنة بالدورات السابقة، وبلا شك هذه الاتفاقية تؤكد على صدق العلاقات التي تجمعنا مع اللجنة المنظمة العليا للدورة، كما أنها تسهم في مضاعفة العمل باتجاه الارتقاء بالدورة التي نتطلع لأن تحظى بنجاح يليق بواقع رياضة المرأة العربية".
 
من جهته، قال الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة": الدعم الكبير واللامحدود الذي يقدّمه اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية يسهم في إنجاح الحدث، ويرتقي بواقع الرياضة النسائية، كما يلعب دوراً فاعلاً في تحقيق رؤى وأهداف اللجنة التي تتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير شتى السبل من أجل تفعيل دور المرأة الرياضية لتحقيق طموحاتها وغاياتها، والاتفاقية تعكس هذا الدعم والتعاون المشترك الذي يجمعنا مع الاتحاد إلى جانب اللجان والاتحادات العربية".
 
وتابع رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة": نقف اليوم على بعد مسافة من التمثيل العربي والخليجي الأكبر في تاريخ الحدث، هذا الحضور اللافت من قبل الأندية العربية الشقيقة يشير إلى مدى التطور الذي رافق رياضة النساء في وطننا العربي على مختلف المستويات، الأمر الذي من شأنه أن يصدّر صورة مثالية عن واقع المرأة العربية على ميادين المنافسات للعالم بأسره، ونتطلع خلال الدورة أن نشهد على لقاءات شريفة ونبيلة تحققها لاعباتنا العربيات في مختلف الميادين".
 
وعقب انتهاء الاتفاقية اصطحب وفد اللجنة العليا برئاسة الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، أعضاء اتحاد اللجان الأولمبية، يتقدمهم الأمير طلال بن عبد العزيز والشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، في جولة تفقدية لعدد من مرافق مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، التي سيتكون مسرحاً للعديد من منافسات الدورة، كما التقوا العديد من اللاعبات، ووقفوا على آخر الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال المنافسات.
 
وتنطلق غدا  (الأحد) على ملعب نادي الشارقة الرياضي فعاليات افتتاح النسخة الخامسة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بمشاركة 78 نادياً من 18 دولة عربية يتنافسون لنيل ألقاب 9 ألعاب رئيسية، حتى 12 فبراير الجاري، حيث تنطلق غداً (الإثنين) منافسات كرة السلة، والطائرة، والقوس والسهم، والفروسية، والكاراتيه.
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