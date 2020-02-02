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25 مارس.. الحكم على متهمة أكرهت مواطن على توقيع إيصالات أمانة

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:05 م
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس محاكمة "ل.س"، المتهمة بإكراه مواطن التوقيع على إيصالات أمانة بالبساتين، لجلسة 25 مارس المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي، وأيمن عفيفي ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب، وعبد المجيد حلمي.

وأسندت النيابة للمتهمة "ل.س"، ربة منزل، وأخرين تهمة إكراه المجني عليه "ع. ف"، بالقوة والإكراه للتوقيع على إيصالات أمانة وعقد إيجار، بأن أشهروا في وجهه الأسلحة البيضاء وأحدثوا به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي، فبثوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته، فاستطاعوا بتلك الطريقة الحصول على توقيعاته على النحو المبين بالتحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

محكمة النيابة العامة الفجر إصالات أمانة

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