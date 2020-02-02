أستراليا ترفع حالة الطوارئ مع تراجع خطر الحريق

أعلنت أستراليا، اليوم الأحد، السيطرة على حرائق الغابات التي هددت العاصمة كانبيرا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع استمرار احتواء خطوط الاحتواء وتخفيف الظروف الحارة والرياح، مما دفع السلطات إلى رفع حالة الطوارئ، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".



وفي حين امتدت الحرائق في إقليم العاصمة الأسترالية (ACT)، موطن العاصمة، إلى أكثر من 55000 هكتار (136000 فدان)، على مقربة من ربع مساحة اليابسة بأكملها، إلا أن الحرارة التي تغذي الخطر تتلاشى.



وقال رئيس وزراء إقليم العاصمة الأسترالية أندرو بار، إن التهديد لم ينته بعد وأنه قد تكون هناك أسابيع من القتال، مضيفًا: "إننا قد نحتاج إلى العودة إلى حالة الطوارئ إذا تطلب الأمر ذلك".



كما أعلن إقليم العاصمة الأسترالية حالة الطوارئ التي أدت إلى عطلة نهاية الأسبوع، والتي منحت السلطات سلطات أكبر لطلب الإخلاء، وإغلاق الطرق والسيطرة على الممتلكات كما هدد الحريق مناطق الضواحي.



وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إعلان حالة الطوارئ في عاصمة أستراليا منذ عام 2003 عندما دمرت الحرائق ما يقرب من 500 منزل وأدت إلى مقتل أربعة أشخاص.



ولكن خطوط الاحتواء التي تدعمها قطرات الهواء من الحرائق ساعدت في إطفاء الحريق في نهاية الأسبوع، حتى في مواجهة الرياح البرية وارتفاع درجات الحرارة التي سقطت فقط في العاصمة بين عشية وضحاها يوم السبت الماضي، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية الأسترالي.



كما بدأت الظروف الخطيرة في التراجع، وهناك طقس موات - وحتى المطر - متوقع لبقية الأسبوع في عاصمة البلاد.



وأودى موسم حرائق الغابات المطول في أستراليا بحياة 33 شخصًا وما يقدر بمليار حيوان من الحيوانات منذ سبتمبر، حيث تم تدمير حوالي 2500 منزل وتم هدم أكثر من 11.7 مليون هكتار من الأراضي الجافة الجافة.



وقالت السلطات، إن الحريق الذي وقع في الطرف الجنوبي من إقليم العاصمة الأسترالية عبر أيضا ولاية نيو ساوث ويلز ودمر بعض المنازل.



كما اشتعلت النيران في سبعين حريقًا في نيو ساوث ويلز في وقت متأخر بعد ظهر اليوم الأحد، منها 30 حريقًا لم يكن محتواها.



وأصدرت هيئة الصحة في نيو ساوث ويلز بيانًا قالت فيه، إن جودة الهواء ستكون سيئة في أجزاء من الولاية، بما في ذلك سيدني، بسبب مزيج من دخان حرائق الغابات والغبار الذي ينفث من المناطق التي ضربها الجفاف.



وقالت نيو ساوث هيلث، إن السكان المتضررين تم حثهم على البقاء في منازلهم وتقليل النشاط البدني إلى الحد الأدنى، مضيفًا أن المصابين بأمراض تنفسية وقلبية وعائية مزمنة معرضون للخطر بشكل خاص.



كما تعرضت أجزاء من نيو ساوث ويلز لعواصف رعدية في وقت متأخر من اليوم الأحد مما ساعد على إخماد النيران، على الرغم من أن السلطات، حيث قالت إن العواصف قد تؤدي أيضًا إلى نشوب حرائق جديدة.



وقالت دائرة مكافحة الحرائق في ولاية نيو ساوث ويلز في تغريدة، إن العواصف الرعدية على نطاق واسع وضربات الصواعق اليوم قد تنتج إشعالات جديدة".