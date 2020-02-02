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وزير الخارجية البريطاني: نتوقع من الاتحاد الأوروبي تقديم صفقة تجارية على الطراز الكندي

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:03 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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صرح وزير الخارجية، دومينيك راب، اليوم الأحد، أن بريطانيا تتوقع من الاتحاد الاوروبي "أن يفي" بتعهداته بتزويد لندن بصفقة تجارة حرة على الطراز الكندي، وأكد مجددًا على أن أي اتفاق لن يتطلب "اتفاقًا عاليًا" مع الولايات المتحدة.

وبعد أن غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميًا يوم الجمعة، من المتوقع أن يبدأ الجانبان التفاوض على اتفاق تجاري في المستقبل في مارس، حيث سيقوم رئيس الوزراء بوريس جونسون بإعلان خطته في خطاب له يوم الاثنين.

وصرحت "ارلين فوستر" زعيم حزب ايرلندا الشمالية، اليوم أيضًا أنه من الصعب أن نرى كيف لن تكون هناك أي شيكات جديدة بين بريطانيا وايرلندا الشمالية اذا اتبعت لندن اتفاقًا تجاريًا لا يتماشى مع الاتحاد الاوروبي.

ولدى سؤالها عما إذا كانت تعتقد أن تأكيدات رئيس الوزراء بوريس جونسون بأنه لن تكون هناك شيكات جديدة، أخبرت فوستر شبكة سكاي نيوز "من الصعب أن نرى كيف حدث هذا بالنظر إلى أننا سمعنا من أعضاء آخرين في مجلس الوزراء أنهم يعتزمون الخروج عن لوائح السوق الموحدة، بينما تظل أيرلندا الشمالية ضمن السوق الموحدة". مضيفةً، من الصعب أن نرى كيف ستسير الأمور.

وفي الوقت الذي غادرت فيه بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميًا في الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الجمعة، بدأ العمل الشاق لبناء علاقة اقتصادية جديدة بين الكتلة وعضوها السابق.

وهناك مفاوضات صعبة في المستقبل، حيث تسير المملكة المتحدة بطريقتها الخاصة بينما تحاول الحفاظ على الروابط مع أكبر شريك تجاري لها، وتغطي كل شيء من التعريفات الجمركية ومعايير المنتجات إلى قدرة الصناعة البريطانية على تجنيد العمال الأجانب، ووصول الاتحاد الأوروبي إلى مناطق الصيد في المملكة المتحدة.
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