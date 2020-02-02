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تطورات إصابة أحمد فتحي في الأهلي

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:00 م
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أحمد فتحي
أحمد فتحي
علي نبوي
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يخضع أحمد فتحي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الفحص الطبي قبل مران الفريق الأحمر غدًا الاثنين.

وكان أحمد فتحي قد اشتكى من ألام في الكاحل قبل مباراة الفريق الأحمر مساء أمس السبت أمام الهلال السوداني.

وفضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر استبعاد اللاعب من قائمة الفريق الأحمر لمباراة الأمس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه بيراميدز مساء الخميس المقبل على ستاد الدفاع الجوي بالجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
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الهلال السودانى الاهلي اخبار الاهلي اليوم احمد فتحي

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