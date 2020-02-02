Advertisements
Advertisements
Advertisements

برلماني يطالب بتشديد الرقابة على شركات إلحاق العمالة بالخارج

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:58 ص
Advertisements
فؤاد
فؤاد
عبداللطيف هيبة
Advertisements
تقدم محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، بشأن شكاوى المواطنين من الممارسات الخاطئة لشركات إلحاق العمالة بالخارج.

وجاء ذلك بعد تلقي العديد من الشكاوى من قبل المواطنين بشأن هذا الأمر، وأن الشركات تستغل الرغبة في العمل بالخارج لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتقوم بممارسات خاطئة حيالهم.

وقال في تصريحات اليوم: إن الشركات تنشر إعلانات مبهمة عن الفرص المتاحة، ولا تحتوي على أي تفاصيل عن العمل، وحتى بعد تقديم الأوراق المطلوبة لا تفصح الشركة عن ذلك، وتكتفي بتلقي الطلبات ووعودهم بمعاودة الاتصال بهم، ثم تنقطع الصلة بينهم من دون بيان مصير بياناتهم الشخصية التي قدموها.

ولفت إلى أنه تلقى شكاوى من المواطنين الذين التحقوا بفرص عمل بالخارج من خلال هذه الشركات حول قيام هذه الشركات بمطالبتهم بمبالغ أكبر من التي قررتها وزارة القوى العاملة.

وتابع أن المواطن يفاجأ أيضًا بمطالبته من قبل الدولة المستضيفة بدفع رسوم مقررة في الأصل على المؤسسة التي يعمل بها، ولهذا يفاجأ بأن العقد المبرم يلزمه بذلك، في الوقت الذي يجدوا أن مرتباتهم زهيدة مقارنة بباقي العاملين من الدول الأخرى.

وطالب فؤاد، بالوقوف على هذه الأزمة التي تهدر حقوق المواطنين، وضرورة تشديد الرقابة على شركات إلحاق العمالة بالخارج، والإعلانات التي تتداولها وسائل الإعلام المختلفة، للحفاظ على حقوق هؤلاء العاملين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب علي عبد العال رئيس البرلمان برلماني النواب البرلمان أخبار البرلمان

أخبار تهمك

رابط مباشر live | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

منذ يوم

now | نتيجة الصف الاول الثانوي 2020 برقم الجلوس على رابط وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة الرقمي (LMS) لينك سهل | "رسالة مهمة من وزير التربية والتعليم" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

قناة مفتوحة مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال يلا شوت هدف ahly

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ حوالي 20 ساعة

بعد أزمة قتيل زوجها.. نانسي عجرم متهمة بالسرقة

منذ ساعة و 27 دقيقة

full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 2/2/2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 16 ساعة

رابط AHLY TV مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الأهلي هدف مروان محسن الآن ON LIVE

منذ حوالي 16 ساعة

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر kora live | مباراة برشلونة أمام ليفانتي yalla messi

الآن

الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ أقل من ساعتين

يالا أهلي.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال السوداني "0-0" بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي اليوم beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 20 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

منذ حوالي 17 ساعة

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ حوالي 15 ساعة

صافرة البداية.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السواني بث مباشر الآن yalla shoot كورة جول رابط ماتش الأهلي kora live الاهلي يسجل الهدف الاول watch ahly

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني BARCA NOW

منذ حوالي 16 ساعة

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:09 م

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

04:52 م

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

09:56 م

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

09:54 م

الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني

11:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status