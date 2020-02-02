طبيب الأهلي يكشف عن حجم إصابة ياسر إبراهيم

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الدكتور خالد محمود حجم الإصابة التي تعرض لها ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر في مباراة الأمس أمام الهلال السوداني.



وأكد طبيب الأهلي أن إصابة ياسر عبارة عن كدمة قوية في الرأس مفضلا التعامل مع الإصابة عقب العودة من السودان.

وأضاف أنه تم إجراء الإسعافات الأولية، على أن يتم خياطة موضع الإصابة في الرأس خلال الساعات المقبلة بعدما فضل تأجيل الأمر لحين العودة إلى القاهرة.



ويستأنف الأهلي تدريباته غدًا الاثنين استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل، في إطار مباريا الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز .



