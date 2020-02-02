سقوط عاطلين لسرقتهما دراجات نارية في المنوفية





وتبين اتخاذهما من دائرتي قسمي شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وبني سويف بمحافظة بنى سويف ومراكز الباجور، السادات، شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 8 وقائع، وتم بإرشادهما ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها في تلك الوقائع.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطلين تخصصا في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية، بدائرة قسم شبين الكوم في المنوفية.وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، قيام عاطلين، مقيمين بدائرة مركز شرطة السادات، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة".