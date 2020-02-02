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الأهلي يبدأ الاستعداد لبيراميدز غدا

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:56 ص
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الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز
علي نبوي
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد.

وفضل المدرب السويسري منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب العودة من السودان صابح اليوم الأحد، بعد التعادل أمام الهلال السوداني.

وتعادل الأهلي مساء أمس السبت أمام الهلال السوداني بهدف لكل فريق ليتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في المركز الثاني بالمجموعة الثانية.

ومن المقرر أن يستأنف تدريبات الجماعية غدًا الاثنين استعدادًا للمباراة المقبلة أمام بيراميدز والمقرر لها مساء الخميس المقبل على ستاد الدفاع الجوي بالجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
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الكلمات المفتاحية

دوري ابطال افريقيا الهلال السودانى الاهلي وبيراميدز الاهلي

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