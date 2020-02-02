فانيسا براينت تتلقى نصب تذكارية لتكريم زوجها من مركز ستابلز

فانيسا براينت، هي أرملة لاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت، وأطفالهم الثلاثة الباقين على قيد الحياة سوف يحصلون على بعض المواد التي استخدمها المشجعون لإنشاء نصب تذكاري مؤقت لأسطورة كرة السلة الراحل والابنة جيانا براينت البالغة من العمر 13 عاما خارج مركز ستابلز.



قُتل نجم فريق لوس أنجلوس لايكرز المتقاعد كوبي براينت، البالغ من العمر 41 عاما، وابنته المراهقة جيانا، البالغة من العمر ١٣ عاما، في حادث تحطم طائرة مروحية في تلال كالاباساس بكاليفورنيا يوم الأحد الماضي مع سبعة أشخاص آخرين. ومنذ ذلك الحين، توافد آلاف المشجعين الى المنطقة القريبة من موقع الحادث وأيضا خارج الملعب، لترك الزهور وأشياء تذكارية اخرى.



قال لي زيدمان، رئيس مركز ستابلز ومسىرح مايكروسوفت، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز يوم الجمعة أن الخطة هي البدء بتفكيك كل شيء حول المنطقة يوم الأحد بعد مباراة السوبر بول لعام 2020.



قال زيدمان للصحيفة: "سيمر أسبوع، فقد أجبرنا على القيام بأحداث تعاقدية تتوالى علينا، كانت ڤانيسا قد اتصلت بنا وقالت أنها تود الحصول على أغراض كوبي. لذا سنقوم بتصنيف كل واحد منهم أقصد بذلك القمصان والرسائل وكرات السلة والحيوانات المحشوة والألعاب سنضعهم في حاويات مصنوعة خصيصا وسنرسلهم للعائلة".



وأضاف زايدمان أن الأزهار والنباتات سوف تتحول إلى سماد وتنشر في مركز ستابلز، على غرار الخطة التي تم تنفيذها بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في عام 2017 على حفل آريانا غراندي في مانشستر - إنجلترا.



