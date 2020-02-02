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محمد إمام يتعرض لموقف طريف بعد ولادة ابنته خديجة

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:17 م
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محمد إمام
محمد إمام
هبة أحمد
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حكى الفنان محمد إمام عن التغيرات التي طرأت على حياته بعد قدوم ابنته خديجة.



وأوضح خلال حواره في برنامج "et بالعربي" أن حياته السابقة اختلف عن حياته بعد ولادتها، وعندما سئل عن احساسه بالمسؤولية قال أنه لم يكن يشعر بالمسؤولية من قبل، وأن خديجة أصبحت مسئوليته الأساسية، وأنه أصبح يفكر فيما يمتلكه من أموال في البنك.

كما تحدث عن كواليس ولادتها، حيث قال أنه رفض دخول غرفة العمليات مع زوجته، وطلب منهم أن يخبروه عندما تلد، وقال أنه كان يعتقد أن زوجته ستقوم بولادتها في خمس أو ست ساعات،لأن والدته قامت بولادته في 12 ساعة، ولكنه فوجئ بعد عشر دقائق بولادة ابنته خديجة.

وتابع قائلاً :"وعندما دخلت لكي أراها، أول ما دخلت راحوا مديني خديجة بتعيط، ودي كانت من اللحظات الغريبة التي أثرت في حياتي، وفي عز منا متأثر كده لقيت الدكتور بيقولي عايزك ثانية واحدة، قولتله خير يا دكتور، قالي دورك في هوجان كان هايل، قولتله احنا في ايه ولا في ايه ".

والجدير بالذكر أن الفنان محمد إمام يعرض له حاليًا في السينمات فيلم" لص بغداد "، والفيلم من تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة محمد إمام، محمد عبد الرحمن، أحمد العوضي، ياسمين رئيس، أمينة خليل، أحمد رزق.
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