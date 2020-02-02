أعضاء بالكونجرس الأمريكي يحذرون "النواب" البريطاني بشأن الجيل الخامس لـ"هواوي"

أرسل 42 عضوًا من مجلس النواب الأمريكي خطابًا إلى لجنة اختيار مجلس العموم البريطاني، يحذرون من "التكلفة الكارثية" للسماح لشركة هواوي بتزويد بريطانيا بتقنية الجيل الخامس والمشاركة في بناء البنية التحتية اللازمة في جميع أنحاء البلاد، كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، نقلًا عن مقتطفات من الخطاب.





ونقلت الصحيفة عن الخطاب: "أن استعداد المملكة المتحدة لإطلاق وفتح الباب أمام الحكومة الصينية سيؤدي بالتأكيد إلى إحباط أنشطة تبادل المعلومات الاستخباراتية بين بلدينا. نحثكم بشدة على استنفاد جميع الفرص لرفض أو تعديل التشريعات".





كما زعم المسؤولون، أن النواب البريطانيين حذروا من أنه حتى الشركات الخاصة في الصين تساعد حكومتهم على "توسيع نفوذ الحزب الشيوعي الحاكم".





وقال أعضاء الكونجرس: "هواوي ليست استثناء من هذه الاستراتيجية. أي مدخرات مالية قصيرة الأجل ناجمة عن مشاركة هواوي في شبكة الجيل الخامس بالمملكة المتحدة قد تتبخر نظرًا لتكاليف المراقبة طويلة الأجل".





سيكون مجلس النواب الأمريكي واحدًا من بين العديد من الجهات الفاعلة الرئيسية التي ستقرر بشأن الصفقات التجارية المستقبلية بين لندن وواشنطن عقب مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي في 31 يناير.





في وقت سابق، كتب ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، بمن فيهم ماركو روبيو، مرشح الرئاسة السابق لعام 2016، خطابًا آخر إلى مجلس الأمن القومي يحثون فيه المسؤولين على تجنب منح الشركة الصينية الوصول إلى شبكات الجيل الخامس الحساسة.





كما سافر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الخزانة ستيف منوشين، وعدد من كبار المسؤولين الأمريكيين الآخرين إلى لندن طوال شهر يناير للتحذير من المخاطر المحتملة المتمثلة في السماح لشركة هواوي بتزويد شبكات الجيل الخامس لبريطانيا، ولكن دون جدوى.