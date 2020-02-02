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الأهلي يستعيد رمضان صبحي أمام بيراميدز

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:08 ص
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد الصو
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يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خدمات رمضان صبحي نجم الفريق خلال مباراة بيراميدز سبورت، بالدوري المصري عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.
وتلقى الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، خبر سار بجاهزية رمضان صبحي لاعب الفريق، للمشاركة في المباراة المقبلة، بعدما أنهى برنامجه العلاجي للتعافي من إصابة مزق في العضلة الخلفية.

وغاب رمضان صبحي، عن مباريات فريقه لما يقرب من 6 أسابيع كاملة، بعدما تعرض للإصابة، قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية منذ ثلاث أيام.

وكان رينيه فايلر، استبعد اللاعب من رحلة الفريق إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لمواجهة الهلال السوداني بالجولة الأخيرة من دوري الأبطال الإفريقي.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة بيراميدز سبورت، مساء الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي تأهلًا لدور الثمانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، عقب التعادل مع الهلال السوداني، بهدف لكل فريق ليتأهل كوصيف للمجموعة خلف النجم الساحلي التونسي صاحب الصدارة.

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