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وضع الطلبة الذين تم إجلاؤهم من ووهان الصينية تحت الحجر الصحي

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:58 ص
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بوابة الفجر
منار طارق
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أكدت المملكة العربية السعودية، أن الطلبة الذين تم إجلاؤهم من ووهان الصينية سيقون 15 يوما تحت الحجر الصحي.


ونقل التلفزيون السعودي الرسمي، اليوم الأحد، عن دبلوماسي سعودي قوله إن المملكة أجلت عشرة طلاب من مدينة ووهان الصينية حيث بدأ ظهور فيروس كورونا الجديد، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقال التقرير إن السلطات الصينية وافقت على الرحلة الخاصة التي نقلت الطلاب إلى السعودية. ولم يذكر متى حدث الإخلاء.

أصبحت ووهان، في مقاطعة هوبى الصينية، مركز تفشي الفيروس الذي أودى بحياة 304 أشخاص على الأقل وأصاب 14000 شخص.

وقد علنت الخطوط الجوية الفيتنامية، أنها ستستأنف رحلاتها إلى هونج كونج وتايوان وماكاو اعتبارًا من اليوم الأحد، بعد أن خففت حكومة هانوي القيود المفروضة على مخاوف الفيروسات.

اعلنت فيتنام يوم السبت حالة طوارئ صحية عامة بسبب وباء فيروس كورونا، وقالت انها ستوقف جميع الرحلات الجوية من والى الصين بما فيها هونج كونج وماكاو وتايوان.

في وقت متأخر من يوم السبت، رفعت هيئة الطيران المدني الفيتنامية الحظر المفروض على الرحلات الجوية إلى تايوان، وقالت اليوم الأحد إن شركات الطيران يمكنها أيضًا تشغيل رحلات مؤقتة إلى هونج كونج وماكاو. لا تزال الرحلات الجوية إلى البر الرئيسي الصيني معلقة بشكل صارم.

وقالت شركة الخطوط الجوية الفيتنامية الوطنية في بيان، اليوم الاحد، "سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى تايوان وهونج كونج وماكاو من اليوم. لكن سيتم تعليق الرحلات الجوية من هانوي الى هونج كونج وماكاو بدءا من الخامس من فبراير."

كما قالت شركة النقل الجوي فيتيت اير انها علقت جميع الرحلات الجوية من والى البر الرئيسي للصين اعتبارا من 1 فبراير لكنها كانت تدير رحلات إلى تايوان وهونج كونج.

أكدت فيتنام سبع حالات إصابة بالفيروس. كما نصحت الحكومة مواطنيها بالحد من التجمعات الكبيرة.

وفي وقت سابق، صرحت نائب رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا للصحفيين، يوم الجمعة، أن روسيا أبلغت عن أول حالتي إصابة بفيروس كورونا، وقالت إن المصابين مواطنون صينيون، وانه قد تم عزلهم.

وقالت جوليكوفا إن جميع الرحلات الجوية المباشرة من الصين إلى روسيا ستتوقف من الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة، باستثناء شركة الطيران الوطنية ايروفلوت.
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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس الكورونا الصين السعودية

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