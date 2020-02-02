أسعار اللحوم اليوم





استقرت أسعار اللحوم اليوم الأحد 2-2-2020 في الأسواق المحلية وتشهد أسعار اللحوم حالة من الاستقرار خلال تعاملات الفترة الماضية، وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار اللحوم في السوق المحلى وجاءت الأسعار على النحو التالي:





أسعار اللحوم اليوم الأحد 2-2-2020





سجل سعر كيلو سعر اللحوم الكندوز بين 110 و 130جنيها للكيلو.

سجل سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها.

سجل سعر كيلو البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيه.

سجل سجلت أسعار البرجر البلدى بين 100-125 جنيها.

سجل سعر كيلو السجق 110-125 جنيها.

سجل كيلو اللحم الضأن من 125 وحتى 150 جنيها.

سجل سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها.

تراوح سعر الكبدة البلدي 110 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه.

سجل متوسط سعر اللحم الهندي 75 جنيه.

سجل سعر الكبدة المجمدة 30 جنيها.