مدير "المرور" يوجه بتكثيف التواجد الأمني وتفعيل الإغاثة





وشدد "متولي" على تأمين رحلات المواطنين من الأقاليم والقاهرة الكبرى، ووجه بتكثيف التواجد الأمني والمروري، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور؛ لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.



وأشرف مساعد الوزير للمرور، على حملات بالطرق السريعة؛ لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون في رصد المخالفات، والعمل على فك أي ازدحام مروري في حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.



وعززت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصودنها.



تفقد اللواء علاء متولي، مساعد الوزير، مدير الإدارة للمرور، صباح اليوم الأحد، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة.