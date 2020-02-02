برلماني يطالب برفع قيود الارتفاعات عن مدارس إدكو في البحيرة

وقال النائب: إن التعليم أحد أهم عوامل الأمن القومي في الدول المتقدمة، ويحدد مستوى الدولة ومكانتها بين دول العالم.





وأضاف في تصريحات اليوم، أن المدينة تواجه مشكلة كبيرة بهدم 5 مدارس ثانوية وابتدائية منذ 5 سنوات وتوقف عملية البناء بهم، لقيود الارتفاعات المقررة بالمدينة مما يطيل قائمة الانتظار الطويلة كل عام، والإلحاق على مدارس أخرى.





وتابع أن الأمر الذي ينعكس سلبا على تحصيل الطلاب، فالعملية التعليمية بمدينة إدكو من ظروف صعبة في ظل الأوضاع الراهنة.





وأورد أن هذا الوضع يزيد من عملية التسرب من التعليم لبعد المسافة بين المدارس الملحقين عليها وبين منازل الطلاب، مطالبًا بسرعة اتخاذ قرار لإعادة بناء المدارس الـ5 التي تم هدمها.