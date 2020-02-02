Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد رحيلها بأيام.. تعرف على سبب تأجيل إعلان وفاة ماجدة الصباحي

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:44 ص
Advertisements
ماجدة
ماجدة
وكالات
Advertisements
رحلت الفنانة  ماجدة الصباحي، عن عالمنا قبل أسبوعين، لتترك خلفها تاريخاً سينمائياً كبيراً جعلها واحدة من نجمات الوطن العربي.

الفنانة التي ابتعدت عن الفن والتمثيل طيلة السنوات الماضية، كان الجمهور يشتاق لمعرفة أخبارها وجديدها في ظل القصص التي نشرت عن حياتها هي وابنتها غادة نافع.

الابنة التي أطلت في لقاء تلفزيوني بعد رحيل والدتها من أجل الحديث عن جزء من تاريخها، وكشفت تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها، مؤكدة أن ماجدة لم تكن تعاني من أزمة صحية، وإنما بحكم تقدمها في السن كانت تعاني من هشاشة العظام لذلك كانت ابنتها حريصة على ألا تسقط كي لا تتعرض عظامها للكسر.

مشيرة إلى أنها حينما توفيت والدتها لم تكن في حالتها الطبيعية، ولم تعرف كيف وصل الخبر إلى وسائل الإعلام، لأنها طلبت من الجميع عدم الحديث عن هذا الأمر، وكانت تظن أن حالة إغماء أصابت والدتها وستعود إلى وعيها بعد ذلك.

مؤكدة أن ماجدة كانت تضع جهازا لتنظيم ضربات القلب، وتتعاطى دواء الضغط بانتظام، وكانت في صحة جيدة للغاية، وحينما أخبروها وهي في الطابق العلوي أن والدتها سقطت على الأرض سارعت إليها على الفور وحاولت أن تحملها إلا أنها لم تتمكن فساعدها زوجها.

وكشفت غادة نافع أنها كانت تعامل والدتها كابنة وليس كأم، وطلبت منها النهوض قائلة "قومي يا حبيبتي تعالي معايا.. اوعي تدوخي"، خاصة أن ماجدة كانت تنظر إليها.

وهو ما جعلها تفكر في جعلها مستيقظة حتى لا تدخل في غيبوبة أو إغماء، وبعدها وضعت قدمها في وضع معتدل ثم قامت بتقبيل القدم واليد، فما كان من والدتها سوى النظر إليها قبل أن تفارق الحياة في هدوء وسلام.
Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ حوالي 18 ساعة

now | نتيجة الصف الاول الثانوي 2020 برقم الجلوس على رابط وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة الرقمي (LMS) لينك سهل | "رسالة مهمة من وزير التربية والتعليم" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

رابط AHLY TV مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الأهلي هدف مروان محسن الآن ON LIVE

منذ حوالي 14 ساعة

صافرة البداية.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السواني بث مباشر الآن yalla shoot كورة جول رابط ماتش الأهلي kora live الاهلي يسجل الهدف الاول watch ahly

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر kora live | مباراة برشلونة أمام ليفانتي yalla messi

الآن

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

منذ حوالي 18 ساعة

قناة مفتوحة مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال يلا شوت هدف ahly

منذ حوالي 17 ساعة

full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 2/2/2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا Al Ahly Egyptian

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني BARCA NOW

منذ حوالي 14 ساعة

رابط مباشر live | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

منذ حوالي 23 ساعة

يالا أهلي.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال السوداني "0-0" بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي اليوم beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 18 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

منذ حوالي 15 ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف "أجايي" رابط ماتش الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ حوالي 13 ساعة

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:09 م

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

04:52 م

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

09:54 م

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني BARCA NOW

08:48 م

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

09:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status