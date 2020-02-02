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البورصة تستهل تعاملات الأسبوع علي تراجع جماعي لكل المؤشرات

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:25 ص
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البوصة المصرية

إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد ، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات  ، وذلك بعد ماأنهت تعاملات جلسة الخميس الماضي علي ارتفاع .


مؤشرات البورصة المصرية 

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل عند مستوي 13908.2 نقطة ، و ترا جع المؤشر متساوي الأوزان الجديد "إيجى إكس 70 EM" بنسبة 0.41% عند مستوي 1272.2 نقطة ، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.29% ليصل عند مستوي 1391.08 نقطة .

البورصة تدشن اليوم مؤشر EGX 70 EWI لتنويع أدوات قياس أداء السوق

تدشن البورصة المصرية اليوم الأحد مؤشرا جديدا EGX70 EWI متساوى الأوزان، لقياس أداء أفضل 70 شركة في البورصة المصرية من حيث قيمة السيولة والنشاط بعد استبعاد الشركات المكونة لمؤشرEGX30، وإلغاء المؤشر الحالى EGX70، وبمــا يتوافــق مــع أفضــل الممارســات الدوليــة فــى مجال إدارة مؤشرات أسواق الأوراق المالية.

وجرى احتساب المؤشر الجديد الذي يعتبر بديلاً لمؤشر EGX70 ابتداءً من 2 يناير 2008 بقيمة 1000 نقطة، وتحصل كل شركة مدرجة بمؤشر  EGX 70 EWIعلى نفس الوزن النسبى وهو حوالى 1,43% في أول أيام المراجعة الدورية.

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