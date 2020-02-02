كازاخستان تؤجل إجلاء 83 مواطنًا من ووهان الصينية

أعلنت حكومة كازاخستان، اليوم الأحد، أن كازاخستان أجلت 83 من مواطنيها معظمهم من الطلاب من مدينة ووهان الصينية التي تشكل مركز وباء فيروس كورونا جديد.



وقال مجلس الوزراء في بيان إن الطائرة الكازاخستانية استقلت أيضا عددًا غير معلوم من المواطنين من كيرجيزستان وبيلاروسيا والأرمن.



وأضافت أن الذين تم إجلاؤهم سيتم عزلهم واختبارهم. حسبما ذكرت وكالة رويترز.



كما أعلنت الفلبين أيضًا اليوم، أن الوباء المتنامي لفيروس كورونا قد أودى بحياة أول حالة وفاة خارج الصين، حيث قفزت الإصابات الجديدة المؤكدة بسجل يومي إلى أعلى 14000 حالة.



وكانت هذه أول حالة وفاة من بين أكثر من 130 حالة تم الإبلاغ عنها في حوالي 24 دولة، ومنطقة أخرى خارج البر الرئيسي للصين.



وصرحت محطة التلفزيون المركزية الصينية، اليوم الأحد نقلًا عن اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن عدد القتلى في الصين بعد تفشي المرض بلغ 304 حتى نهاية يوم السبت.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس اندلاع حالة الطوارئ الصحية العامة التي تثير قلقًا دوليًا، ولكنها قالت إن القيود المفروضة على التجارة والسفر ليست ضرورية.



ومع ذلك، فإن بعض البلدان تستجيب للمخاوف من انتشار الفيروس عن طريق زيادة الرقابة على الحدود.



وأعلنت سنغافورة والولايات المتحدة يوم الجمعة عن إجراءات لحظر الرعايا الأجانب الموجودين في الصين مؤخرًا من دخول أراضيهم، بالإضافة إلى أستراليا.



وفرضت روسيا قيود التأشيرة، وسوف تبدأ في إجلاء مواطنيها الروس يومي الاثنين والثلاثاء، حسبما ذكرت وكالات أنباء انترفاكس وتاس.



وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الأحد، أن اليابان تعتزم إرسال طائرة مستأجرة أخرى في منتصف الأسبوع أو في وقت لاحق لإعادة المواطنين اليابانيين الذين ما زالوا في هوبى.



كما أكدت اليابان حدوث ثلاث حالات أخرى من الإصابة بفيروس كورونا الجديد ضمن مجموعة سابقة من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، بما في ذلك الحالة التي اختبرت في البداية سلبية، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 20 حالة.



وارتفع عدد الوفيات في هوبى من اندلاع المرض إلى 294 في نهاية 1 فبراير، مع ما مجموعه 9074 حالة، معظمهم في العاصمة ووهان، حيث يعتقد أن الفيروس قد ظهر في أواخر العام الماضي في سوق بشكل غير قانوني لتجارة الحياة البرية.



وأكملت الصين بناء واحد من مستشفيين متخصصين جديدين في ووهان لعلاج مرضى الفيروس التاجي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية يوم الأحد. وقال التقرير ان مستشفى هووشينشان الذي يضم 1000 سرير بني في ثمانية أيام ويمكنه استقبال المرضى اعتبارا من يوم الاثنين.



وحثت وزارة البيئة الصينية، يوم السبت، الحكومات المحلية على تكثيف التخلص من المياه العادمة الطبية والحضرية لمنع انتشار الفيروس.



وخضعت هوبى للحجر الصحي الافتراضي خلال الأسبوع الماضي، مع إغلاق الطرق وإغلاق وسائل النقل العام. مددت المقاطعة عطلة عيد رأس السنة القمرية الجديدة إلى 13 فبراير في محاولة لاحتواء تفشي المرض.



