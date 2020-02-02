روبي بإطلالة شتوية خاطفة.. ومنى زكي وهنا الزاهد تعلقان



وحازت الصورة على تفاعل كبير من قبل متابعيها ومحبيها وسط تعليقات كثيرة تتغزل بجمالها.



ولتشاركهم كلا من النجمة مني زكي وهنا الزاهد بأرسال الأيموجي القبلات لها و وصف الفنانة هنا الزاهد ب "الكيوت".



جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة روبي، هو مسلسل "أهو ده اللي صار" والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي خلال الحقبة، من عام 1918 حتى عام 2018، والمسلسل من إخراج حاتم علي، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وشارك في بطولته كل من سوسن بدر، وأحمد داوود، روبي، وأروى جودة، وعلي الطيب، ومحمد فراج، وهشام إسماعيل وباقه من ألمع النجوم.





تخطف الفنانة روبي الأنظار إليها لحظة ظهورها ونشر صور جديدة لها خاصة أنها ليس من الفنانات المتفاعلات على السوشيال ميديا، فاينتظر متابعيها رؤية جديدها وإطلالتها، خاصة من بعد أحتلالها التريند في حفل ختام مهرجان القاهره السينمائي الأخير، وظهورها الجذاب على خشبة المسرح بالفستان الذهبي القصير.وظهرت روبي في صورة جديدة لها نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مرتدية بلوفر باللون البنفسجي، ونظارة شمس وسط اشعة الشمس.