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لعبة الكاف.. الأهلي ضد صن داونز.. الزمالك مع الترجي ومجاملة الوداد

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:33 ص
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الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز
الفجر الرياضي
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تنظر بعض الأصوات إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على أنه يجامل الأندية المغربية والتونسية باعتبار أن القوى العظمى بين مسئوليه من أفراد هذين البلدين ولعل ذلك كان السبب الرئيسي لاعتراض الهلال السوداني على تعيين الحكم المغربي رضوان جيد لإدارة مباراته ضد الأهلي في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

 

ويرى أصحاب الاتجاه في مجاملات الكاف باعتبار أن قرارته تخرج من تونس والمغرب بدليل أنها تعرف وتنتشر هناك في وسائل الإعلام للبلدين قبل أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، أن قرعة دور الثمانية ستكون لصالح الوداد والرجاء المغربي والترجي التونسي لكن الاحتمالات تصب في صالح الوداد.

 

وتأهل لدور الثمانية الأهلي والزمالك من مصر والوداد والرجاء من المغرب والترجي والنجم الساحلي من تونس ومازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب إفريقي.

 

ووفقًا لهذا الرأي ونظرية الأضعف والأقوى بين الأندية المتأهلة ستكون القرعة في صالح الترجي والوداد كالتالي:

 

الوداد ضد النجم الساحلي على اعتبار أن بطل تونس أسهل فريق للوداد

 

الترجي ضد الزمالك باعتبار الفترة السيئة التي يمر بها الفريق الأبيض

 

الأهلي ضد صن داونز باعتبارها أصعب المواجهات

 

الرجاء ضد مازيمبي الأسهل لبطل المغرب من الأندية الأخرى

 

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