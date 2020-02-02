وزير التنمية المحلية: التعامل بحسم مع أي شكل من أشكال الفساد

استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بمقر الوزارة، لبحث عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة في كافة المجالات وجهود تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق رضاهم عنها.





وقالت الوزارة في بيان لها، أن الوزير بحث سبل تحسين موارد المحافظة وحل أي مشكلات أو معوقات تواجه المستثمرين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بما يساعد في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، وزيادة نسبة الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة في ظل الفرص الواعدة للبحر الأحمر.





وأضافت أنه تم استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة، والتأكيد على أهمية دور القطاع غير الرسمي للمساهمة في نجاح وضمان الإستمرارية في تنفيذ المنظومة وتحقيق رضا المواطنين عن تلك الخدمة.





من جانبه أشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية دور المجتمع المدني ورجال الأعمال على أرض المحافظة في دعم كافة الجهود التي يتم القيام بها خلال الفترة الحالية، خاصة المشروعات التي تقوم بها الدولة حاليًا في مجالات الصحة والتعليم لسرعة دخول المشروعات التي يتم تنفيذها الخدمة واستفادة المواطنين منها.





ووجه شعراوي بأهمية بذل أقصى الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أهمية فرض سيادة الدولة وتطبيق القانون بحسم على أي تعديات على أراضي وأملاك الدولة، خاصة مع بدء الموجة الـ15 لإزالة التعديات وإعادة حق الشعب والتنسيق بين المحافظة وكافة الجهات المعنية بإزالة التعديات، مؤكدًا على أهمية التواصل المستمر مع مواطني المحافظة وفتح قنوات مختلفة للتواصل معهم والإستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على سرعة حلها.





وشدد على أهمية المتابعة المستمرة لجهود رفع كفاءة العاملين بكافة قطاعات المحافظة المختلفة، وتقييم أداءهم وتوفير الدورات والبرامج التدريبية لهم ومواجهة أي مخالفات أو تقصير في أداء العمل والتعامل بحسم مع أي شكل من أشكال الفساد بما يساعد على ضمان جودة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المال العام وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة.