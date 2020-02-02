علاج الإدمان: نستهدف وجود مركز للصندوق في كل محافظة بـ2022

قال الدكتور هشام جمعة، أخصائي نفسي وعلاج الإدمان بصندوق علاج ومكافحة الادمان والتعاطي، إن الصندوق لديه 23 مركزا يقدم الخدمة العلاجية، وسيتم افتتاح 6 مراكز جديدة هذا العام.





وأشار "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، إلى أنه مقرر أن بحلول 2022 يكون هناك مركز تابع للصندوق في كل محافظة، وأنهم يتعاونون مع عدة جهات لتوعية الشباب بعدم الدخول في دائرة الإدمان.





وأوضح الأخصائي النفسي وعلاج الإدمان بصندوق علاج ومكافحة الادمان والتعاطي، أنهم يضمنون سرية بيانات المتصلين، ويقدمون العلاج مجانا، منوها بأن مرحلة سحب السموم من جسم المتعاطي هى أصعب مرحلة في رحلة العلاج من التعاطي.



