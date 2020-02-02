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"الإسكان": تشغيل 7 مواقع بمشروع شارع شباب مدينة الشروق

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:12 ص
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بوابة الفجر
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صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تشغيل 7  مواقع جديدة بمشروع شارع شباب مدينة الشروق لتلبية احتياجات المدينة وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن هذا المشروع أثبت نجاحا كبيرا، سواء فى تقديم الأنشطة أو الخدمات المتميزة للسكان، وكذا فى توفير فرص عمل لشبابنا.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشرق، أنه تم إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص المواقع المستحدثة بين من انطبق عليهم الشروط والبالغ عددهم (94) متقدماً، وتم اختيار 7 متقدمين بالإضافة إلى 7 احتياط.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن الأنشطة التى تم استحداثها شملت(إكسسوارات وخردوات – جاليرى رسام – مشغولات فضية – فاترينة زهور – تسالٍ – مشروبات)، تحقيقاً لرغبات المواطنين فى إتاحة الأنشطة الخدمية المختلفة بالمشروع.

وفى سياق متصل أشار المهندس عبدالرءوف الغيطى إلى أنه تم إتاحة 35 موقعا لإقامة مشاتل زراعية لبيع شتلات الزهور والأشجار وما يتعلق بالمزروعات وتوزيع هذه المواقع على قطاعات  المدينة، مؤكداً أن شروط الحصول على المشاتل تتضمن أن تكون طريقة العرض جمالية ودون التعدى على أرصفة المشاه، وذلك بهدف المساهمة فى توفير فرص عمل مناسبة للعاملين فى هذا المجال، ودعم النشاط لسكان مدينة الشروق.


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