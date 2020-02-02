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"التشبع" يجبر فان دايك على الرحيل عن ليفربول

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:46 م
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فان دايك
فان دايك
الفجر الرياضي
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ينوي نادي يوفنتوس الإيطالي عقد تاريخية من فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية بمحاولة ضم المدافع الهولنيد فيرجيل فان دايك

 

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن أن يوفنتوس لديه نية لتقديم عرض مذهل للهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، بقيمة 150 مليون إسترليني مع تواتر نغمة رغبته في الرحيل عن الريدز.

 

وأشارت إلى أن يوفنتوس يخطط لجعل فان دايك أغلى مدافع في العالم مرة أخرى بعد أن خسر النجم الهولندي اللقب لصالح هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد.

 

وشددت على أن يوفنتوس يتسلح بنجاحه في إغراء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صيف 2018 لذلك يرى أنه يمكن تكرار السيناريو مع فان دايك.

 

وأضافت ذا صن عن أن فان دايك قد يرغب في الرحيل عن البريميير ليج إذا فاز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد أن حقق دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي في العام الماضي.

 

وقال مصدر في يوفنتوس للصحيفة البريطانية: "بعد الفوز بمجموعة من الألقاب مع ليفربول، نعتقد أن فان دايك مستعد لخوض تحدٍ جديد في نهاية الموسم، خصوصًا أنه يلعب في إنجلترا منذ عدة سنوات".

 

 

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الكلمات المفتاحية

يوفنتوس ليفربول فان دايك الدوري الانجليزي اخبار الرياضة

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