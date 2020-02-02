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اليوم.. احتفالية تسليم تأشيرات العمرة للصحفيين بحضور القارئ الطبيب صلاح الجمل

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:32 ص
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حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين
حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن
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أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، ورئيس لجنة الحج والعمرة عن تنظيم احتفالية دينية في الواحدة ظهر اليوم لبعثة النقابة من الصحفيين وأسرهم، قبل سفرهم لأداء العمرة لهذا العام.

وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن اللجنة تستضيف القارئ الطبيب صلاح الجمل في الاحتفالية التس يحضرها المعتمرون، كما يتم تسليم تأشيرات العمرة مع هدايا رمزية لهم.

وأضاف أن هذه هي الرحلة الثانية التي تنظمها النقابة للعمرة خلال هذا الموسم، في الوقت الذي تقدم فيه الزملاء بعدد آخر من طلبات عمرة ثالثة، وهو ما تسعى النقابة لبدء تنظيمها، على أن تكون الأولوية للزملاء الذين تقدموا لهذه الرحلة ولم يجدوا أماكن شاغرة لهم.
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