اليوم.. احتفالية تسليم تأشيرات العمرة للصحفيين بحضور القارئ الطبيب صلاح الجمل

أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، ورئيس لجنة الحج والعمرة عن تنظيم احتفالية دينية في الواحدة ظهر اليوم لبعثة النقابة من الصحفيين وأسرهم، قبل سفرهم لأداء العمرة لهذا العام.





وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن اللجنة تستضيف القارئ الطبيب صلاح الجمل في الاحتفالية التس يحضرها المعتمرون، كما يتم تسليم تأشيرات العمرة مع هدايا رمزية لهم.



