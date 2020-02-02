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بالأسماء.. حركة تنقلات واسعة بين ضباط المباحث في قنا

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:20 ص
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بوابة الفجر
الفجر
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أكد اللواء شريف عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، ضرورة عمل تغيير لبعض القيادات بوحدات المباحث في مراكز محافظة قنا، من أجل تفعيل الخطة الأمنية، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.
وأكد عبد الحميد، أنه تم اعتماد حركة تنقلات داخلية لضباط المباحث بمديرية أمن قنا، بمختلف مراكز الشرطة في المحافظة، لتنفيذ سبل التنسيق المشترك بين رجال المباحث في العديد من المواقع الشرطية المختلفة بأرجاء المحافظة.

حيث تم نقل العميد سعيد عابد، من ضابط بقسم المباحث الجنائية، لرئيس فرع البحث بقوص، والعقيد محمد سيد الجمال، من رئيس قسم العمليات لضبابط بقسم المباحث الجنائية، والرائد عبد الكريم محمود سلامة، من ضابط بقسم العمليات، لرئيس قسم العمليات، والرائد محمد إيهاب خلف الله، من ضابط بقسم المباحث الجنائية، لرئيس مباحث بندر قنا، والرائد شريف صلاح الدين، من رئيس مباحث نقادة، لرئيس قسم مكافحة الأداب والعنف ضد المرأة.

كما تم نقل الرائد محمد المغربي، من رئيس مباحث بندر قنا، لرئيس مباحث قوص، والرائد محمد مجدي الخطيب، رئيس قسم الأحداث لضابط بفرع قوص، والرائد رامي القاضي، من ضابط بقسم المخدرات، لرئيس وحدة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والنقيب مؤمن الغزالي، من المساعدات الفنية لفرع البحث الجنائي بنجع حمادي.

كما تم نقل محمد الملقب معاون أول وحدة مباحث قفط لمعاون أول وحدة مباحث قوص، والنقيب بسام حمزة، معاون أول مباحث مركز قنا، لمعاون أول البندر، والنقيب أحمد حماد، معاون أول البندر، لرئيس مباحث نقادة، والنقيب محمد إسماعيل سعيد، من التموين لقسم العمليات، والنقيب رامي الطحاوي، معاون أول مباحث نقادة لمعاون أول مباحث قفط.

كما تم نقل النقيب محمد جمال عبد القادر، من رئيس قسم مكافحة الآداب، لوحدة مباحث البندر، والنقيب محمد مصطفى عثمان، من وحدة مباحث مركز قنا، لوحدة مباحث مركز قفط، والنقيب محمد سالم الأقرع، من وحدة مباحث أبوتشت لفرع البحث في أبوتشت، والنقيب أحمد حسام الدين عبد الرازق، من وحدة مباحث أبوتشت، لوحدة مباحث مركز قنا، والنقيب عمرو محمود مطاوع من فرع البحث بنجع حمادي، لوحدة مباحث دشنا.

كما تم نقل النقيب أيمن عبد المقصود سليم، رئيس قسم الاشتباه، لرئيس قسم الأحداث، والنقيب هشام الجوهري، من مباحث دشنا لمباحث نقادة، والنقيب محمد محمود مجدي سليم، من مباحث قوص لتنفيذ الأحكام، والنقيب محمد هشام البلقيني، من قسم العمليات لمباحث المرور، والملازم أول محمد سعد جاموس، من مباحث مركز قنا لمباحث مركز الوقف، والملازم أول أحمد كمال عبد الرحيم، من مباحث قسم قنا لفرع البحث في أبوتشت.

كما تم نقل الملازم أول محمد معاذ عطية، من مركز نجع حمادي، لضابط بفرع البحث في أبوتشت، والملازم أول علاء أحمد حسين من قسم قنا لوحدة مباحث قسم قنا، والملازم أول أحمد محمد نمر، من مركز قفط لوحدة مباحث فرشوط، والملازم أول عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، من مركز شرطة فرشوط لضابط بوحدة مباحث أبوتشت، والملازم أول حسام عبد الناصر من المرور لمباحث نجع حمادي، والملازم أول أحمد عبد الرحيم عبد الوهاب، من قسم قنا لمباحث دشنا،والملازم أول اسلام السلال علي، من مركز قنا لوحدة مباحث قوص.
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وزارة الداخلية قنا الفجر

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