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مبابي يشتبك مع مدرب باريس سان جيرمان للمرة الثالثة

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:24 ص
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مبابي
مبابي
وكالات
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ظهر كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وهو مستاء من مدربه توماس توخيل لحظة استبداله في الدقيقة 69، خلال مواجهة مونبلييه في الدوري الفرنسي، والتي انتهت بفوز الـ"بي إس جي" 5-0.

 

قام توخيل بإخراج المهاجم الشاب، الذي سجل واحداً من الأهداف الخمس لفريقه من اللقاء، وإشراك الأرجنتيني ماورو إيكاردي بدلاً منه.

 

وأظهر مبابي استياءه من مدربه بعد مغادرته أرض الملعب، وذلك بعدما أوقفه المدرب لتفسير سبب خروجه، ولكن لم يرغب اللاعب في سماع شيء وحاول الابتعاد عنه أكثر من مرة.

 

ولا تعد هذه هي الوقعة الأولى بين المدرب واللاعب، حيث حدث نفس الأمر سابقاً خلال مواجهة مونبلييه أيضاً، وفي دوري الأبطال أمام جلطة سراي، وكلوب بروج.

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الكلمات المفتاحية

كيليان مبابي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي اخبار الرياضة اليوم

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