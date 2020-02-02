عاجل.. عشرات القتلى جراء حادث تدافع بتجمع ديني في تنزانيا

أعلن السلطات في تنزانيا، اليوم الأحد، مقتل 20 شخصًا على الأقل في حادث تدافع بتجمع ديني، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.





وشهد القداس المقام في استاد شمال تنزانيا، تدافعًا بين مئات الأشخاص، مما أدى إلى مقتل 20 وإصابة 16، بينهم 5 أطفال، وتخشى السلطات ارتفاع عدد القتلى بسبب "حجم الحشد والظلام الذى كان مخيما فى أثناء التدافع".

ووقع التدافع، حسب المسؤول، بسبب "المسارعة للتبرك بالزيت المبارك"، وفقًا لوكالة رويترز، نقلًا عن مسؤول حكومي.

واجتذب القس بونيفايس موامبوسا حشودا ضخمة من خلال وعود للمصلين الذين يسيرون على ما وصفه بأنه "زيت مبارك" بالخير والشفاء من الأمراض.