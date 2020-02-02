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انطلاق تصوير مسلسل "ليالينا" لغادة عادل

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:06 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشفت الفنانة هاجر الشرنوبي عن بدء تصوير مسلسل "ليالينا" المقرر عرضه في رمضان المقبل، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت هاجر صورتين جديدتين من كواليس تصوير مسلسل "ليالينا"، ظهر في الصورة خالد الصاوي، هاجر الشرنوبي، إياد نصار، مجموعة مميزة من النجوم، وعلقت هاجر على الصورة قائلة :"ليالينا، رمضان 2020".


يشار أن مسلسل "ليالينا" بطولة غادة عادل، إياد نصار،خالد الصاوى، صابرين،نورهان شعيب،نهى عابدين، محمد الشقنقيرى،ميدو عادل،محمد على رزق، هاجر الشرنوبى،والمسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح، إنتاج سينرجي،إخراج أحمد صالح.
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