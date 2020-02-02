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تعرف على رسالة اليوم الثاني لأسبوع فتيات الجامعات المصرية بالفيوم

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:02 ص
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أرشيفية
أرشيفية
ريهام على
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استمرت لليوم الثاني فعاليات أسبوع فتيات الجامعات المصرية الذي تستضيفه جامعة الفيوم لأول مرة في الفترة من ٣١ يناير حتي ٦ فبراير ٢٠٢٠، بمشاركة ٣٥٠٠ فتاة ممثلين لـ٢٧ جامعة مصرية، يأتي هذا الحدث أحد أكبر الأحداث القمية على مستوي الجامعات المصرية.

جاءت أحداث اليوم الثاني كثيفة ومتنوعة وشهدت زيارة العديد من الوزراء ونواب الوزراء والسفراء ورؤساء الجامعات المصرية ونوابهم وأعضاء مجلس الشعب والشخصيات العامة للجامعة، على رأسهم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ووزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد، دكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ونائب وزير الاتصالات والتعليم العالي والتخطيط والقائم بأعمال السفير الهولندي بالقاهرة.

بدأت فعاليات صباح اليوم بإطلاق ماراثون للدراجات شهده الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور خالد عطاالله نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من الأساتذة بمختلف الجامعات المصرية بمشاركة 100 طالبة من جامعات مصرالمختلفة، واستكملت الفعاليات باستقبال السيد الدكتور رئيس الجامعة لوزيري الشباب والرياضة والبيئة ونواب وزراء التعليم العالي والاتصالات والتخطيط، وعدد من الشخصيات العامة.

وقام وزير الشباب ووزيرة البيئة ومحافظ الفيوم ورئيس الجامعة بافتتاح مشروع النقل الآلي، أو ما يسمى بالدراجات التشاركية، ببدء تفعيل المشروع، إذ عبرت وزيرة البيئة عن سعادتها لافتتاح هذا المشروع بجامعة الفيوم.

فيما أضاف وزير الشباب، أن هذا المشروع من المبادرات الرئاسية التي يجب الاهتمام بها والسعي نحو تعميمها في باقي المحافظات.

وأشار محافظ الفيوم، أنه سيعمل جاهدا لتعميم هذا المشروع على نطاق أوسع بالمحافظة كلها.

من جانبه أكد رئيس جامعة الفيوم على أن هذا المشروع صديق البيئة ويقلل الإزدحام المروري، وعوادم السيارات ويمثل ثقافة جديدة للمجتمع الفيومي.

وذكر السفير الهولندي، أنه سعيد بهذه التجربة الرائدة وتمني نجاحها وتعميمها في باقي محافظات مصر.

وإلى جانب مشروع الدراجات، قام الوزيرين ومحافظ الفيوم ورئيس الجامعة، بافتتاح معرض التراث والحرف اليدوية الذي يقام علي هامش أسبوع الفتيات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والتي يبرز الحرف اليدوية والتراثية للمحافظة. 

وجاءت الفقرات الفنية أكثر روعة وإبداعا، حيث تبارت الفتيات في إظهار أجمل ما لديهن من إمكانات فنية وأصوات رنانه، إذ قدم كورال جامعة الفيوم، وكورال جامعة عين شمس، عرضين فنيين لاقى استحسان الحاضرين وأعضاء هيئة التحكيم.

وجاء ختام اليوم بحفل افتتاح أسطوري باستاد الفيوم الرياضي شهده وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم ورئيس الجامعة، تنوعت فقرات الحفل بين عروض رياضية وفنية وعرض الطائرات الجوية، بالإضافة للألعاب النارية وفقرة غنائية مميزة للفنان حمادة هلال لاقت استحسانا وتفاعلا كبيرا من جميع الحاضرين. 

وعلى هامش الحفل قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم ورئيس الجامعة، بإطلاق شعلة أسبوع الفتيات إيذانا ببدءه.
تعرف على رسالة اليوم الثاني لأسبوع فتيات الجامعات المصرية بالفيوم
تعرف على رسالة اليوم الثاني لأسبوع فتيات الجامعات المصرية بالفيوم
تعرف على رسالة اليوم الثاني لأسبوع فتيات الجامعات المصرية بالفيوم
تعرف على رسالة اليوم الثاني لأسبوع فتيات الجامعات المصرية بالفيوم
تعرف على رسالة اليوم الثاني لأسبوع فتيات الجامعات المصرية بالفيوم
تعرف على رسالة اليوم الثاني لأسبوع فتيات الجامعات المصرية بالفيوم
تعرف على رسالة اليوم الثاني لأسبوع فتيات الجامعات المصرية بالفيوم
تعرف على رسالة اليوم الثاني لأسبوع فتيات الجامعات المصرية بالفيوم
تعرف على رسالة اليوم الثاني لأسبوع فتيات الجامعات المصرية بالفيوم
تعرف على رسالة اليوم الثاني لأسبوع فتيات الجامعات المصرية بالفيوم
تعرف على رسالة اليوم الثاني لأسبوع فتيات الجامعات المصرية بالفيوم
تعرف على رسالة اليوم الثاني لأسبوع فتيات الجامعات المصرية بالفيوم
تعرف على رسالة اليوم الثاني لأسبوع فتيات الجامعات المصرية بالفيوم
تعرف على رسالة اليوم الثاني لأسبوع فتيات الجامعات المصرية بالفيوم
تعرف على رسالة اليوم الثاني لأسبوع فتيات الجامعات المصرية بالفيوم
تعرف على رسالة اليوم الثاني لأسبوع فتيات الجامعات المصرية بالفيوم
تعرف على رسالة اليوم الثاني لأسبوع فتيات الجامعات المصرية بالفيوم
تعرف على رسالة اليوم الثاني لأسبوع فتيات الجامعات المصرية بالفيوم
تعرف على رسالة اليوم الثاني لأسبوع فتيات الجامعات المصرية بالفيوم
تعرف على رسالة اليوم الثاني لأسبوع فتيات الجامعات المصرية بالفيوم
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الكلمات المفتاحية

الجامعات المصرية اسبوع فتيات الجامعات اسبوع الفتيات اخبار

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