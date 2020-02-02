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مقتل 71 من المرتزقة السوريين في ليبيا

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:57 ص
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المرتزقة السوريين
المرتزقة السوريين
وكالات
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أعلن مصدر طبي من داخل العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى المرتزقة السوريين إلى 71 قتيلًا، وذلك نقلاً عن مصدر طبي من داخل طرابلس.

 

وفي منشور على الصفحة الرسمية لـ "المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة" للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ،على فيس بوك، قال فيه إن عدد الجرحى يتراوح بين 45 إلى 55 في حالاتهم حرجه جداً، مشيراً إلى أن هذه الحالات، تم نقلها بصحبة طاقم طبي تركي وأوكراني في مصحات خاصة.

 

وأضاف الجيش الليبي: "هذه الإصابات نتيجة خرق الهدنة، وهجمات يقوم بها المرتزقة على تمركزات قوات الجيش، والتي تكتفي بالرد".

 

وكانت تركيا، قد أرسلت مرتزقة سوريين للقتال إلى جانب ميليشيا حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج، ضد قوات الجيش الوطني في طرابلس، بموجب اتفاق بين الأخير والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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مقتل مرتزقة سوريين ليبيا سوريا المرتزقة السوريين

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