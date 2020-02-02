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أحلام: لن أسامح أصالة.. والجمهور سبب تفاقم المشكلة بيني وبين راغب

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:54 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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كشفت الفنانة الإماراتية أحلام لأول مرة، عن تفاصيل خلافها مع الأعلامية فجر السعيد بسبب أصالة، بعد أن طالبتها بالتوقف عن مهاجمتها، وقالت أحلام بأنها لن تسامحها خصوصاً بعد ما أرسلت لها رسالة نصية على عاتقها وأخبرتها أنها لم تحرض فجر السعيد عليها وكان رد أصالة بأنها متأكدة بتحريضها عليها،

وتابعت الفنانة أحلام خلال مقابلتها مع مجلة "لها"، أن بداية المشكلة مع أصالة بدءت عند ظهورها مع الإعلامي نيشان، وقالت إن هناك مطربة خليجية بدون ذكر أسمها تحرض فجر السعيد ضدي وطبعا كنت أنا المقصودة ، وبعدها ظهرت أصالة مع الإعلامي عمرو أديب وقامت بتحريض متابعيها على سوشيال ميديا علي،ونست كل أفعالي الجميلة معها،

وأكدت الفنانة أحلام بأن الفنانة أصالة خرجت من حياتها ولا تريد أن تصالحها أو هي تصالحها، وأن قي الماضي كانت تحب أصالة كثيراً وأي حفلة تذاع لها علي شاشات التلفزيون كانت اشاهدها ولكن الأن أذا رأتها تغير القناة.


وعن الخلاف الذي كان في السابق بينها وبين الفنان راغب علامة قالت أن الجمهور كان سبب في تفاقم الخلاف اذا كان جمهورها وجمهور راغب يشعلون النار بينهم، وأن عند علمها بأن الفنان راغب سيكون عضواً في لجنة "ذا فويس" لم تعترض أبدا لأن يوجد مشكلة بينهم حقيقة وأنه غاب التحريض هذة المرة عن علاقتهم الجيدة
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