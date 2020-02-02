قتلى بإطلاق نار بعد تشييع جنازة بولاية فلوريدا بأمريكا

أعلنت الشرطة الأمريكية، صباح اليوم الأجد، مقتل شخصين وإصابة 4 أخرين، جراء إطلاق نار بكنيسة في ولاية فلوريدا.

وقالت شرطة ريفيرا بيتش، في بيان صحفي: "قُتِلَ شخصان بالرصاص بعد تشييع جنازة في كنيسة النصر جنوبي ولاية فلوريدا، على بعد حوالي 5 أميال شمال شاطئ ويست بالم".

وأضاف البيان، أن الضحيتين هما شاب يبلغ من العمر 15 عاما ورجل بالغ، فيما نقل امرأة وشاب آخرين إلى المستشفى لتلقي لعلاج، مضيفا أنه لم يتم القبض على أي شخص حتى الآن.

وأشار كبير رعاة الكنيسة، عبر حسابه على فيس بوك، إلى أن إطلاق النار وقع عبر الشارع من الكنيسة ولم يشمل أي من أعضاء الكنيسة، مضيفًا: "شكرا لكم جميعا على الرسائل، والمكالمات، جميعنا بصحة جيدة، فلنصلي من أجل الأسر التي فقدت أحبائهم اليوم".