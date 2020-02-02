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فيورنتينا ضد يوفنتوس .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:16 ص
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فيرونتينا
فيرونتينا
عبد القادر عرابي
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يتوجه فرق يوفنتوس الإيطالي اليوم الأحد 2 فبراير صوب ملعب "أرتيميو فرانكي" بمدينة فرينسي، لمواجهة فريق فيورنتينا، ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإيطالي.


ويسعى يوفنتوس بقيادة مدربه ماوريسيو ساري للعودة للإنتصارات مرة أخرى، بعد التعثر خلال الجولة الماضية بالهزيمة ضد نابولي بهدفين مقابل هدف.


بينما يطمح جوسيبي لاتشيني مدرب فيورنتينا لإسقاط يوفنتوس وإقتناص ثلاث نقاط جديدة يحسن من خلالها الفريق وضعيته في الدوري.


ترتيب يوفنتوس وفيورنتينا

يحتل يوفنتوس صدارة ترتيب الكالتشيو برصيد 51 نقطة من 22 مباراة، بواقع 16 فوز وثلاث تعادلات وهزيمتين، سجل 40 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.


فيما يقبع الفيولا قي المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة من 21 مباراة، حققها بفضل الفوز في 6 مباريات والتعادل في 7 مباريات والهزيمة في 8 لقاءات، وله من الأهداف 25 هدفاً وعليه 29 هدفاً.


موعد مباراة فيورنتينا ضد يوفنتوس

تبدأ أحداث المواجهة اليوم الأحد 2 فبراير، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الثالثة والنصف عصراً بتوقيت أبو ظبي، الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت تونس، الحادية عشرة والنصف صباحاً بتوقيت جرينتش.


تنقل المباراة على قناة beIN Sports HD4 ويعلق عليها علي محمد علي، ويديرها الحكم فابريزيو باسكوالي.


التشكيل المتوقع لمباراة فيورنتينا ويوفنتوس


من المنتظر أن يبدأ جوسيبي لاتشيني مدرب فيورنتينا المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: بارتلومي دراجوفسكي.

خط الدفاع: لوريمزو فينوتي – جيرمان بادزيلا – فيديريكو تشتشيريني.

خط الوسط: بول ليرولا – ماركو بيناسي – ميلان بادلي – إيريك بولجار – ديألبيرت.

خط الهجوم: فيديريكو كييزا – باتريك كوتروني.

بينما من المحتمل أن يبدأ ماوريسيو ساري مدرب السيدة العجوز المباراة بالأسماء التالية.

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: أليكس ساندرو – ليوناردو بونوتشي – ماتياس دي ليخت – خوان كوادرادو.

خط الوسط: ميراليم بيانيتش – رودريجو بينتانكور – أدريان رابيو – آرون رامسي.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – باولو ديبالا.
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