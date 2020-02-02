جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 2 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي بث مباشر





ويعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





جدول مواعيد مباريات اليوم في الكونفدرالية "الجولة السادسة"





نواذيبو ضد بيراميدز، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 9.





إينوجو رينجرز ضد المصري، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 7.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ25"





بيرنلي ضد أرسنال، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.





توتنهام ضد مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ22"





برشلونة ضد ليفانتي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ20"





يوفنتوس ضد فيورنتينا، تقام المباراة في تمام 1:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و2:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و3:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.





ميلان ضد هيلاس فيرونا، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.





أودينيزي ضد إنتر ناسيونالي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.