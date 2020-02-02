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أبرز أرقام زيدان مع ريال مدريد هذا الموسم

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:52 ص
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زيدان
زيدان
عبدالقادر عرابي
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يواصل فريق كرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني الضرب بقوة هذا الموسم في جميع الجبهات المحلية والأوروبية.


وكانت آخر إنتصارات النادي الملكي يوم أمس السبت على غريمه وجاره أتلتيكو مدريد بهدف دون رد سجله كريم بنزيما، ليبتعد النادي الملكي بالصدارة برصيد 49 نقطة، وبفارق ست نقاط أمام مطارده برشلونة.


كما تأهل الفريق في وقت سابق لربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد أن سحق ريال سرقسطة برباعية، وضرب موعداً مع ريال سوسيداد في ربع النهائي.


كما تنتظر الفريق مواجهة مرتقبة خلال هذا الشهر ضد مانشستر سيتي، في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.


مسيرة زيدان في أرقام

قاد زيدان النادي الملكي هذا الموسم في عموم البطولات خلال 32 مباراة، تمكن في تحقيق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في 10 مباريات، وتكبد الفريق هزيمتين فقط.

سجل النادي الملكي 64 هدفاً، وإهتزت شباكه خلال 22 مناسبة.


على صعيد بطولة الدوري، خاض ريال مدريد 22 مباراة حتى الآن، حقق الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 7 لقاءات وتلقى هزيمة وحيدة من نادي ريال مايوركا، حيث تمكن من تسجيل 40 هدفاً وسكنت شباكه 13 هدفاً.


في دور المجموعات من دوري الأبطال، حل ثانياً خلف باريس سان جيرمان برصيد 11 نقطة جمعها من ثلاثة إنتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، سجل 14 هدفاً وعليه 8 أهداف.


وضمن منافسات كأس السوبر الإسباني، تغلب على فالنسيا بثلاثية دون رد في نصف النهائي، قبل أن يطيح بأتليتيكو مدريد بالفوز عليه بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي.


وخاض النادي الملكي مواجهتين في دور الـ 32 ودور الـ 16 من بطولة كأس الملك، حيث تغلب في المواجهة الأولى على سالامينكا بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يكستح ريال سرقسطة برباعية نظيفة في الدور ثمن النهائي.
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