نواذيبو ضد بيراميدز .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة والقنوات الناقلة

يستضيف فريق بيراميدز اليوم الأحد فريق نواذيبو الموريتاني، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الأولى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، وذلك على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.





وتعد المباراة بمثابة تحصيل حاصل بين الفريقين، حيث أن بيراميدز قد حسم قمة المجموعة منذ الجولة قبل الماضية، بينما حسم النادي المصري البورسعيدي تأهله في الوصافة خلال الجولة الماضية.





وتم الإتفاق مع الجانب الموريتاني على خوض المواجهة في مصر، حيث كان الفريق متواجاً في الأراضي المصرية لمواجهة النادي المصري خلال الجولة الماضية، لا سيما وأن الفريق الموريتناني خسر تأهله بالفعل خلال الجولة الماضية بالهزيمة ضد المصري وليس لديه أي أمل في التأهل.





ترتيب بيراميدز ونواذيبو

يحتل براميدز صدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة حققها من أربعة إنتصارات وهزيمة وحيدة، سجل 13 هدفاً وإستقبل 3 أهداف. بينما يقبع نواذيبو في ذيل المجموعة برصيد نقطتين فقط، حققها من تعادلين وثلاث هزائم، له ثلاث أهداف وعليه 11 هدفاً.





موعد مباراة بيراميدز ضد نواذيبو

تنطلق مباراة بيراميدز ضد نواذيبو مساء اليوم الأحد 2 فبراير، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الثامنة بتوقيت أبو ظبي، الخامسة بتوقيت تونس، الرابعة بتوقيت جرينتش، وتنقل المبارة على الهواء مباشرة عبر قنوات بين سبورت القطرية. تشكيل بيراميدز المتوقع لمباراة نواذيبو في ظل عدم أهمية المباراة، من المتوقع أن يريح المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش بعض نجومه الأساسيين، إستعداداً للمواجهة الهامة مع الأهلي في الدوري المصري الممتاز.





وبذلك سيعطي المدرب الكرواتي الفرصة لبعض البدلاء وعناصر الصف الثاني، لذلك سيكون التشكيل المتوقع كالتالي.



