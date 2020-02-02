لامبارد يكشف سبب استبعاد نجم تشيلسي

كشف فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي عن سبب استبعاده لحارس مرمى الفريق الإسباني كيبا أريزابالاجا من التشكيلة الأساسية في مباراة اليوم ضد ليستر سيتي.



وأفادت التقارير الصحفية بأن حارس المرمى الإسباني غاب عن تشكيلة الفريق في مباراة اليوم لصالح ويلي كاباييرو وذلك خلال المباراة التي جرت على ملعب كينج باور في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.



وأوضحت التقارير الصحفية البريطانية أن هذه تعتبى المرة الأولى التي يغيب عنها كيبا أريزابالاجا عن تشكيلة تشيلسي في الدوري الإنجليزي تحت قيادة لامبارد وقد حدث ذلك بسبب الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها مؤخراً.