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"هيعيش يفتكرني" للهضبة عمرو دياب يحقق مشاهدات قياسية بعد طرحه بـ 72 ساعة (فيديو)

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:21 ص
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بوابة الفجر
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حقق برومو أغنية الفنان عمرو دياب الجديدة "هيعيش يفتكرني"، نجاحًا فور طرحه بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وبلغ عدد مشاهدات البرومو منذ طرحه في 29 يناير الماضي حتى الآن أكثر من 990,353 مشاهدة حتى الآن.

كان عمرو دياب، أعلن عن برومو الفيديو كليب، من خلال تغريدة عبر "تويتر" قائلا: "خليك اول واحد يسمع برومو اغنية "هيعيش يفتكرني" أول اغنية من ألبوم عمرو_دياب الجديد ٢٠٢٠ "سهران" وانتظروا الألبوم الكامل يوم ١٢ فبراير ٢٠٢٠".

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الكلمات المفتاحية

هيعيش يفتكرني منوعات فن الفجر الفني

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