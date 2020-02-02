Advertisements
Advertisements
Advertisements

التشكيل المتوقع لموقعة توتنهام و مانشستر سيتي

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:18 ص
Advertisements
السيتي وتوتنهام
السيتي وتوتنهام
محمد الدمتناوي
Advertisements


يستعد فريق توتنهام، لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، مساء غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي على أرضية ملعب توتنهام هوتسبير.

ويسعى فريق مانشستر سيتي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه من أجل الأستمرار في وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما يسعى نادي توتنهام لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، من أجل ضمان مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.


موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة توتنهام ومانشستر سيتي، مساء غداً الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.


القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة توتنهام أمام مانشستر سيتي عبر قناة beIN SPORT HD2.


تشكيل توتنهام المتوقع أمام مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: فيرتونغن، سانشيز، ألدرفايرلد، تانغانغا.

خط الوسط: سون، وينغس، كيلسو، أورييه.

خط الهجوم: آلي، مورا.


تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام توتنهام

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: ووكر، أوتامندي، ستونز، كانسيلو.

خط الوسط: ديفيد سيلفا، رودريجو، دي بروين.

خط الهجوم: محرز، جيسوس، سترلينج.


ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل توتنهام المركز الثامن برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 51.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي رياض محرز رحيم سترلينج توقيت مكة توتنهام الدوري الإنجليزي ؤ

أخبار تهمك

now | نتيجة الصف الاول الثانوي 2020 برقم الجلوس على رابط وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة الرقمي (LMS) لينك سهل | "رسالة مهمة من وزير التربية والتعليم" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ حوالي 10 ساعة

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

منذ حوالي 10 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا Al Ahly Egyptian

منذ حوالي 11 ساعة

يالا شوت PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر KORA STAR كورة لايف اون لاين رابط ماتش السيتيGOAL

منذ حوالي 10 ساعات

يلا شوت Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر kora live | مباراة برشلونة أمام ليفانتي yalla messi

الآن

full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 2/2/2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني BARCA NOW

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

منذ حوالي 12 ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف "أجايي" رابط ماتش الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ حوالي 15 ساعة

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

منذ حوالي 15 ساعة

رابط AHLY TV مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الأهلي هدف مروان محسن الآن ON LIVE

منذ حوالي 11 ساعة

قناة مفتوحة مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال يلا شوت هدف ahly

منذ حوالي 14 ساعة

رابط مباشر live | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

منذ حوالي 20 ساعة

صافرة البداية.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السواني بث مباشر الآن yalla shoot كورة جول رابط ماتش الأهلي kora live الاهلي يسجل الهدف الاول watch ahly

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والتشكيل المتوقع

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون والقنوات الناقلة

«شووت NOW» مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش beIN SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش السيتي YOUTUBE

مواجهة صعبة وفرصة أخيرة لسولشاير في مواجهة مانشستر سيتي

«يلا شوت: مشاهدة مباراة مان سيتي ومان يونايتد بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف اون لاين man city vs man united

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:09 م

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

04:52 م

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني BARCA NOW

08:48 م

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

09:54 م

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

04:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status